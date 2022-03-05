СБУ зірвала плани РФ щодо створення "народних республік" на Західній Україні
СБУ зірвала плани Кремля щодо створення нових "народних республік". РФ планувала зробити це на Західній Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Управління СБУ в Івано-Франківській області.
СБУ зірвала плани РФ створити "Федеративну Республіку України". Такі плани у РФ були на наступні області: Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Тернопільська та Чернівецька.
"Логіка створення республік полягає в тому, щоб зіпсувати ситуацію в тилу українських військових. Йдеться про ті райони, які не може захопити російська армія", - повідомили у відомстві.
СБУ затримала організатора і ключових фігур мережі в Івано-Франківській області. Їм довелося завербувати понад 500 зрадників у центральних та західних районах України.
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