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СБУ зірвала плани РФ щодо створення "народних республік" на Західній Україні

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Субота 05 березня 2022 16:43
СБУ зірвала плани РФ щодо створення "народних республік" на Західній Україні СБУ зірвала плани РФ щодо створення "народних республік" на Західній Україні
Автор: Сергій Сурепін

СБУ зірвала плани Кремля щодо створення нових "народних республік". РФ планувала зробити це на Західній Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Управління СБУ в Івано-Франківській області.

СБУ зірвала плани РФ створити "Федеративну Республіку України". Такі плани у РФ були на наступні області: Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Тернопільська та Чернівецька.

"Логіка створення республік полягає в тому, щоб зіпсувати ситуацію в тилу українських військових. Йдеться про ті райони, які не може захопити російська армія", - повідомили у відомстві.

СБУ затримала організатора і ключових фігур мережі в Івано-Франківській області. Їм довелося завербувати понад 500 зрадників у центральних та західних районах України.

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