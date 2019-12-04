В СБУ сообщили подробности задержания члена партии Путина

Задержанный на украинской границе с аннексированным Крымом член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый планировал получить украинский паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

По сообщению украинских спецслужб, Кучерявый активно способствовал России во время аннексии Крыма.

"Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта. Украинской спецслужбе Кудрявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", человек активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка", - сообщили подробности в СБУ.

Также отмечается, что Кучерявый был награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Игоря Кучерявого утром задержали на КПВВ Каланчак в связи с его причастностью к аннексии Крыма и членством в российской партии.

Также сообщалось, что 2 декабря СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха, который является фигурантом дела о катастрофе самолета МН17.