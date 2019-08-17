СБУ задержала сбежавшего наркоторговца Сильвера

Служба безопасности Украины сообщила о задержании израильского наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который накануне сбежал незадолго до экстрадиции. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу СБУ в Facebook.

Как сообщили в спецслужбе, беглец был обнаружен и задержан в одной из областей Украины. В ближайшее время Сильвера экстрадируют в Израиль.

"В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован, в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.

Кроме того, правоохранители задержали трех сотрудников СБУ, которых подозревают в причастности к побегу израильского наркоторговца из аэропорта "Борисполь" накануне экстрадиции.

"При содействии Службы, Государственным бюро расследований, под процессуальным руководством военной прокуратуры задержали трех сотрудников СБУ, которые подозреваются в причастности к побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции", - отметили в ведомстве.

Напомним, в пятницу, 16 августа, израильские СМИ сообщили о бегстве Амоса Дов Сильвера. Сообщалось, что Сильвер сбежал от украинских правоохранителей в аэропорту "Борисполь", где 15 августа должна была состояться его экстрадиция в Израиль.

Позже в СБУ подтвердили исчезновение наркоторговца во время экстрадиции в Израиль. В спецслужбе заявили, что ответственных за это сотрудников отстранят от службы и проведут служебное расследование.

Кроме того, по факту побега наркоторговца Сильвера столичной прокуратурой было открыто уголовное производство. Уголовное дело было зарегистрировано по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.