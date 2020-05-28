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СБУ сообщила о подозрении еще двум сотрудникам спецслужб России

Новости » Происшествия     28.05.2020 - 19:47
СБУ сообщила о подозрении еще двум сотрудникам спецслужб России
Фото: СБУ (РБК-Украина)

Подозрение объявили представителям ФСБ и Генштаба РФ

Еще двух сотрудников российских спецслужб заподозрили в подстрекательстве украинцев к государственной измене. Правоохранители объявили подозрения представителям Федеральной службы безопасности и Генерального штаба России.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в июле 2019 года офицер разведывательного центра главного управления российского Генштаба пытался завербовать украинца для передачи сведений о Вооруженных силах Украины.

Разведчик действовал в сговоре с бывшим сотрудником крымского управления СБУ, который после аннексии полуострова перешел в ФСБ РФ.

Российскому разведчику и экс-сотруднику СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении начальнику отдела разведывательного управления Генштаба РФ в подстрекательстве украинцев к совершению государственной измены.

Также РБК-Украина писало о вербовке чиновника Луганской областной военно-гражданской администрации боевиками так называемой "ЛНР".

Кроме того, в апреле до 13 лет заключения за государственную измену был приговорен полковник СБУ.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныФСБподозрениегосизменаГенштаб РФ
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