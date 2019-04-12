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СБУ сняла запрет на въезд для скандального австрийского журналиста         

Новости » Общество    12.04.2019 - 08:49
СБУ сняла запрет на въезд для скандального австрийского журналиста         
Фото: Кристиан Вершютц (orf.at)

СБУ отменила запрет на въезд для журналиста ORF Кристиана Вершютца

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в Украину для скандального австрийского журналиста ORF Кристиана Вершютца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В своем Facebook Вершютц опубликовал письмо СБУ, в котором указано, что запрет снят в связи с поступлением информации о прекращении обстоятельств, на основании которых Вершуютцу запретили въезд в Украину.

"Запрет на въезд в Украину снят. Спасибо всем официальным и неофициальным помощникам", - добавил журналист.

СБУ сняла запрет на въезд для скандального австрийского журналиста         

 

Отметим, ранее СБУ запретила Вершютцу въезд в Украину сроком на один год в связи с тем, что здесь ему угрожала опасность. Сам корреспондент заявлял об угрозе его жизни со стороны радикальных группировок.

Напомним, в марте Австрия обвинила Украину в цензуре из-за недопуска журналиста в страну.

"Запрет на въезд корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в Украину является актом цензуры, который неприемлем в Европе. Мы осуждаем этот подход и призываем к снятию запрета", - заявляла  глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Ранее также сообщалось, что в марте в Украину не пропустили 5 журналистов без аккредитации ЦИК.

 

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