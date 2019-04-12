СБУ зняла заборону на в'їзд для скандального австрійського журналіста

Фото: Крістіан Вершютц (orf.at)

СБУ скасувала заборону на в'їзд для журналіста ORF Крістіана Вершютца

Служба безпеки України зняла заборону на в'їзд до України для скандального австрійського журналіста ORF Крістіана Вершютца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

У своєму Facebook Вершютц опублікував лист СБУ, в якому зазначено, що заборона знята у зв'язку з надходженням інформації про припинення обставин, на підставі яких Вершуютцу заборонили в'їзд до України.

"Заборону на в'їзд до України знято. Дякую всім офіційним і неофіційним помічникам", - додав журналіст.

Зазначимо, раніше СБУ заборонила Вершютцу в'їзд до України терміном на один рік у зв'язку з тим, що тут йому загрожувала небезпека. Сам кореспондент заявляв про загрозу його життю з боку радикальних угруповань.

Нагадаємо, в березні Австрія звинуватила Україну в цензурі через недопуск журналіста до країни.

"Заборона на в'їзд кореспонденту ORF Крістіану Вершютцу до України є актом цензури, який неприйнятний в Європі. Ми засуджуємо цей підхід і закликаємо до зняття заборони", - заявляла глава МЗС Австрії Карін Кнайсль.

Раніше також повідомлялося, що в березні до України не пропустили 5 журналістів без акредитації ЦВК.