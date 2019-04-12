ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ зняла заборону на в'їзд для скандального австрійського журналіста

Новини » Суспільство    12.04.2019 - 08:49
СБУ зняла заборону на в'їзд для скандального австрійського журналіста
Фото: Крістіан Вершютц (orf.at)

СБУ скасувала заборону на в'їзд для журналіста ORF Крістіана Вершютца

Служба безпеки України зняла заборону на в'їзд до України для скандального австрійського журналіста ORF Крістіана Вершютца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

У своєму Facebook Вершютц опублікував лист СБУ, в якому зазначено, що заборона знята у зв'язку з надходженням інформації про припинення обставин, на підставі яких Вершуютцу заборонили в'їзд до України.

"Заборону на в'їзд до України знято. Дякую всім офіційним і неофіційним помічникам", - додав журналіст.

СБУ зняла заборону на в'їзд для скандального австрійського журналіста

 

Зазначимо, раніше СБУ заборонила Вершютцу в'їзд до України терміном на один рік у зв'язку з тим, що тут йому загрожувала небезпека. Сам кореспондент заявляв про загрозу його життю з боку радикальних угруповань.

Нагадаємо, в березні Австрія звинуватила Україну в цензурі через недопуск журналіста до країни.

"Заборона на в'їзд кореспонденту ORF Крістіану Вершютцу до України є актом цензури, який неприйнятний в Європі. Ми засуджуємо цей підхід і закликаємо до зняття заборони", - заявляла глава МЗС Австрії Карін Кнайсль.

Раніше також повідомлялося, що в березні до України не пропустили 5 журналістів без акредитації ЦВК.

 

СБУ відреагувала на розпорядження Порошенко по Медведчуку
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Служба безпеки УкраїниАвстріяжурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся