СБУ зможе надати документи по "канали Медведчука" найближчим часом, - МВС

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Служба безпеки України надасть документи по заблокованим каналам, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі "Право на владу".

Він заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів була необхідна ще до кінця розслідування.

"Виникає серйозна підозра у держави, що громадянин Х за рахунок грошей держави-агресора фінансує одне з засобів масової інформації. Кримінальний процес з урахуванням всіх наших законів йде якийсь час. Це процес довгий. Ми можемо чекати кінця цього розслідування, а можемо зараз захиститися (це право надано РНБО держави) і продовжувати це розслідування. Вважаю, що найближчим часом Служба безпеки зможе надати відкриття документи, з яких всім все буде ясно.

Нагадаємо, Аваков заявив, що ряд українських засобів масової інформації фінансуються Росією. Зокрема, використовуються гроші, зароблені на території так званої "ДНР".

Раніше Аваков відреагував на закриття телеканалів і порадив не плутати свободу слова з антиукраїнською діяльністю.