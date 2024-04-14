СБУ розкрила особливість своїх морських дронів

"У 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі та неманеврені, їх легко могли виявляти ворожі РЛС. До того ж західні дрони не мали бойової частини, бо використовувались для логістики чи розвідки", - розповів представник СБУ.

Тому, за словами Дехтяренка, в СБУ вирішили розробили концепт власного морського ударного дрона, який мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ - води і повітря.

"Саме через його малі розміри знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають РЛС. Ба більше, корпус дрона виготовлений з радіопоглинаючого матеріалу. Цей концепт повністю підтвердив свою непомітність та ударну потужність під час операцій, які СБУ проводила разом з ВМС. Такі дрони можна побачити тільки вже візуально, а не на системі спостереження", - сказав він.

Загалом, як розповів речник СБУ, ці морські дрони уразили 11 кораблів РФ, а також Кримський міст, який РФ використовувала для постачання озброєння на війну. Вартість дронів СБУ оцінюється в 8,5 млн гривень, тоді як російські кораблі, які вони знищують, коштують декілька десятків мільйонів доларів.

"Ми звісно ж не можемо розкривати всі технічні характеристики, але можемо зазначити, що це вже нові покоління дронів, над вдосконаленням яких ми продовжуємо працювати. Наприклад, Sea Baby 2024 року - це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря", - додав Дехтяренко.