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СБУ: в Россию хотели вывезти часть военного вертолета

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 18:06
СБУ: в Россию хотели вывезти часть военного вертолета
Фото: изъятая техника (facebook.com/SecurSerUkraine)

Следователи спецслужбы осуществляют сбор доказательств и устанавливают источники происхождения агрегата

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) предупредила вывоз в Россию комплектующих к военному вертолету Ми-24. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Правоохранители в районе села Лозно-Александровка Луганской области остановили автомобиль местного жителя и обнаружили часть военного вертолета Ми-24.

"Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник. Сейчас следователи спецслужбы осуществляют сбор доказательств и устанавливают источники происхождения агрегата", - говорится в сообщении.

Напомним, военная контрразведка задержала в Донецкой области бывшего участника террористической группировки "Призрак", которое входило в состав так называемой "ДНР".

Ранее сообщалось, что контрразведка СБУ вывезла на подконтрольную Украине территорию так называемого бывшего "министра" угольной промышленности "ДНР". Мужчина дал признательные показания относительно конкретных фактов непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донбасса.

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