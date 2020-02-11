СБУ: в Росію хотіли вивезти частину військового гелікоптера

Фото: вилучена техніка (facebook.com/SecurSerUkraine)

Слідчі спецслужби здійснюють збір доказів та встановлюють джерела походження агрегату

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) попередила вивезення до Росії комплектуючих до військового гелікоптера Мі-24. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Правоохоронці в районі села Лозно-Олександрівка Луганської області зупинили автомобіль місцевого мешканця і виявили частину військового гелікоптера Мі-24.

"Зловмисник планував перетнути митний кордон в об’їзд офіційних пунктів пропуску. На території РФ вантаж мав зустріти його подільник. Зараз слідчі спецслужби здійснюють збір доказів та встановлюють джерела походження агрегату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військова контррозвідка затримала в Донецькій області колишнього учасника терористичного угруповання "Привид", яке входило до складу так званої "ДНР".

Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ вивезла на підконтрольну Україні територію так званого колишнього "міністра" вугільної промисловості "ДНР". Чоловік дав свідчення щодо конкретних фактів безпосередньої причетності РФ до процесу окупації окремих районів Донбасу.