СБУ: из РФ поступали звонки о "минировании" НСК "Олимпийский"

Предположительно с территории РФ поступил звонок о якобы минировании "Суспільного" перед началом дебатов, на которые прибыл только кандидат у президенты Петр Порошенко. Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, ранее в течение пятницы поступали звонки о якобы минировании НСК "Олимпийский", и эти звонки поступали из РФ.

"СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Суспільного". Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в полиции сообщили, что не располагают информацией о поступившем звонке о минировании "Суспільного". При этом, по данным полиции Киева, ранее в пятницу на спецлинию "102" поступало сообщение о якобы минировании НСК "Олимпийский".

Напомним, во время дебатов на "Суспільному" ведущая Мирослава Барчук заявила, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Ведущая заявила, что любой может покинуть зал, ведь есть угроза теракта. Она сообщила, что информация о том, что в зале есть человек, который готовит покушение на действующего президента, поступила на линию "102". Однако было принято решение не останавливать проведение дебатов.