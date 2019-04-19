СБУ: з РФ надходили дзвінки про "замінування" НСК "Олімпійський"

Імовірно з території РФ надійшов дзвінок про нібито замінування "Суспільного" перед початком дебатів, на які прибув тільки кандидат у президенти Петро Порошенко. Про це заявила речник СБУ Олена Гітлянська, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За її словами, раніше протягом п'ятниці надходили дзвінки про нібито замінування НСК "Олімпійський", і ці дзвінки надходили з РФ.

"СБУ зафіксувала анонімний дзвінок про нібито замінування "Суспільного телебачення". Ми не виключаємо, що він надійшов з території РФ", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, у поліції повідомили, що не володіють інформацією про дзвінок про мінування "Суспільного". При цьому, за даними поліції Києва, раніше в п'ятницю на спецлінію "102" надходили повідомлення про нібито замінування НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, під час дебатів на "Суспільному" провідна Мирослава Барчук заявила, що в залі є людина, яка може здійснити терористичний акт. Ведуча заявила, що будь-хто може залишити зал, адже є загроза теракту. Вона повідомила, що інформація про те, що в залі є людина, яка готує замах на чинного президента, вступила на лінію "102". Однак було прийнято рішення не зупиняти проведення дебатів.