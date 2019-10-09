Богдан опроверг информацию о встрече с Кислиным

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдан заявил, что не давил на судей и уважает журналистов

Глава Офиса президента Андрей Богдан опроверг информацию о встрече с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным. Об этом он написал в Facebook.

Богдан заявил, что не встречался с ним ни в США, ни в Украине.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным, ни в США, ни в Украине", - написал он.

Напомним, издание The Insider писало, что президент Украины Владимир Зеленский в Соединенных Штатах Америки встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

Как сообщалось, во время официального визита Зеленского в США, в районе отеля "Паркер" прошли две встречи. В первой принимал участие сам президент и еще несколько десятков человек, а вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу. Зеленского на ней представлял глава Офиса президента Андрей Богдан. Кислиным, по данным издания, присутствовал в месте проведения первой встречи, а также был организатором и участником второй.

Как сообщил собеседник The Insider, знакомый с Кислиным, он пытаелся вернуть активы, замороженные в Украине в рамках розыска денег Виктора Януковича.

Кроме того, 1 октября стало известно, что Конгресс США вызвал Сэма Кислина повесткой для дачи показаний вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Эти американские граждане украинского происхождения в прошлом году якобы устроили встречи между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины, с тем, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Напомним, Печерский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу речи олигарха Игоря Коломойского в интервью программе "Схемы:коррупция в деталях". Такое решение было принято для возможного установления угроз убийством в отношении двух американцев Игоря Фрумана и Льва Парнаса.