СБУ разоблачило табачную контрабанду из оккупированного Донбасса на 3 млн гривен

По информации правоохранителей, злоумышленники предлагали сотруднику СБУ "крышевать" их деятельность через акваторию Азовского моря.

В частности, речь шла о 400 ящиков продукции, которую изготовили на временно оккупированной территории, стоимость данной партии составляет 110 тысяч долларов.

Так, фигуранты пытались переправить "товары" с ОРДЛО на подконтрольную правительству территорию Донецкой области и за это обещали силовику 5 тысяч долларов.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия, во время которого изымут незаконно ввезенные табачные изделия и транспортные средства.

Кроме того, продолжаются поиски других возможных участников контрабанды.

Также решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам дела, которые предлагали взятку сотруднику СБУ.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)