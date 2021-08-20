СБУ викрило тютюнову контрабанду з окупованого Донбасу на 3 млн гривень

За інформацією правоохоронців, зловмисники пропонували співробітнику СБУ "кришувати" їхню діяльність через акваторію Азовського моря.

Зокрема, мова йшла про 400 ящиків продукції, яку виготовили на тимчасово окупованій території, вартість даної партії складає 110 тисяч доларів.

Так, фігуранти намагалися переправити "товари" з ОРДЛО на підконтрольну уряду територію Донецької області і за це обіцяли правоохоронцю 5 тисяч доларів.

Наразі силовики проводять огляд місця події, під час якого вилучать незаконно ввезені тютюнові вироби та транспортні засоби.

Крім того, тривають пошуки інших можливих учасників контрабанди.

Також вирішується питання про оголошення підозри фігурантам справи, які пропонували хабар співробітнику СБУ.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)