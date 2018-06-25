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СБУ разоблачила на взятке одного из руководителей патрульной полиции Хмельницкой области

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 19:00
Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)
Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке одного из руководителей патрульной полиции Хмельницкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках врио начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на протяжении апреля-июня 2018 года правоохранитель наладил схему получения взяток в размере до 5 тыс. гривен за беспрепятственную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Кроме того, он организовывал предоставление патрульного сопровождения во время перемещения указанного вида транспорта.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, злоумышленник задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области на взятке задержали чиновника горсовета.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Хмельницкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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