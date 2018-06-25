СБУ разоблачила на взятке одного из руководителей патрульной полиции Хмельницкой области

По данному факту открыто уголовное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке одного из руководителей патрульной полиции Хмельницкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках врио начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на протяжении апреля-июня 2018 года правоохранитель наладил схему получения взяток в размере до 5 тыс. гривен за беспрепятственную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Кроме того, он организовывал предоставление патрульного сопровождения во время перемещения указанного вида транспорта.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, злоумышленник задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области на взятке задержали чиновника горсовета.