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Интервью

В Ровенской области на взятке задержали чиновника горсовета

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 14:35
Фото: задержание злоумышленника (npu.gov.ua)
Фото: задержание злоумышленника (npu.gov.ua)

Чиновник организовал систему "откатов" при проведении госзакупок

В Ровенской области на взятке задержали чиновника одного из горсоветов региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

"Руководитель отдела здравоохранения одного из горсоветов Ровенской области требовал от предпринимателя 50 процентов "отката" от его будущей "чистой" прибыли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновник организовал систему "откатов" при проведении госзакупок. Взятку чиновник требовал за избрание предпринимателя победителем в процедуре госзакупки лекарств по завышенным ценам, а также за согласование сроков расчета за поставленный товар.

Задержали злоумышленника вчера, 22 июня 2018 года, во время получения 13,5 тыс. взятки.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

 

На Ровенщине полиция разоблачила на взятке чиновника городского совета Руководитель отдела здравоохранения одного из горсоветов...

Опубликовано Национальная полиция Украины Суббота, 23 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке заместителя гендиректора Донецкстандартметрологии.

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Теги публикации: взятка, Ровенская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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