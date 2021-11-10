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СБУ разоблачила врача, который штамповал фейковые COVID-сертификаты

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Днепр, Среда 10 ноября 2021 11:41
СБУ разоблачила врача, который штамповал фейковые COVID-сертификаты Фото: в Днепре задержали врача, который подделывал сертификаты о вакцинации (РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре разоблачили врача, который подделывал сертификаты о вакцинации от коронавируса. Каждый день злоумышленник штамповал около 30 поддельных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Преступную схему организовал врач одного из пунктов вакцинации в городе. Фейковые сертификаты он продавал людям, которые не хотели вакцинироваться, клиентам турагентств и работникам местных предприятий.

Медик за каждый заказ "зарабатывал" по 2 500 гривен. Деньги он брал за внесение ложных данных в электронную систему eHealth. При это неиспользованную дозу вакцины о списывал. Так врач действовал несколько месяцев, пока его не разоблачили правоохранители.

Незаконные действия медика зафиксировали во время одного из "оптовых" заказов. Задержали врача во время передачи 9 поддельных сертификатов о вакцинации.

Сотрудники СБУ провели обыски у злоумышленника и нашли у него: печати и штампы разных медучреждений, в том числе те, которыми освидетельствуют результаты лабораторных исследований; бланки строгой отчетности для записи информации о диагнозах и течении болезни; 50 тысяч гривен; черновые записи, которые подтверждают незаконную деятельность.

Фото: СБУ разоблачила врача, который штамповал поддельные COVID-документы (ssu.gov.ua)

Планируется сообщение о подозрении организатору противоправной схемы и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

Отмечают, что СБУ будет инициировать аннулирование свидетельств о вакцинации всех граздан, которые незаконно получили сертификаты, а также привлечение их к ответственности за противоправные действия.

За изготовление и использование фальшивок предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Напомним, СБУ в Одесской области разоблачила банду, которая вербовала людей в трудовое рабство.

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Служба безопасности Украины сертификат вакцинации
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