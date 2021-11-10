СБУ викрила лікаря, який штампував фейкові COVID-сертифікати

Співробітники Служби безпеки України у Дніпрі викрили лікаря, який підробляв сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Щодня зловмисник штампував близько 30 фальшивих документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Злочинну схему організував лікар одного із пунктів вакцинації у місті. Фейкові сертифікати він продавав людям, які не хотіли вакцинуватися, клієнтам турагентств та працівникам місцевих підприємств.

Медик за кожне замовлення "заробляв" по 2 500 гривень. Гроші він брав за внесення неправдивих даних до електронної системи eHealth. При цьому невикористану дозу вакцини списував. Так лікар діяв кілька місяців, доки його не викрили правоохоронці.

Незаконні дії медика зафіксували під час одного із "оптових" замовлень. Затримали лікаря під час передачі 9 підроблених сертифікатів про вакцинацію.

Співробітники СБУ провели обшуки у зловмисника та знайшли у нього: печатки та штампи різних медустанов, у тому числі ті, якими засвідчать результати лабораторних досліджень; бланки суворої звітності для запису інформації про діагнози та перебіг хвороби; 50 тисяч гривень; чернові записи, що підтверджують незаконну діяльність.

Фото: СБУ викрила лікаря, який штампував підроблені COVID-документи (ssu.gov.ua)

Планується повідомлення про підозру організатору протиправної схеми та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Зазначають, що СБУ ініціюватиме анулювання свідчень про вакцинацію всіх громадян, які незаконно отримали сертифікати, а також притягнення їх до відповідальності за протиправні дії.

За виготовлення та використання фальшивок передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.