СБУ разоблачила военного пенсионера, который шпионил в пользу РФ

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили агента российской военной разведки в Херсонской области. Им оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора по идеологическим соображениям.
В результате чего, по заданию российских кураторов, он:
Указано, что полученные на выполнение заданий российской спецслужбы сведения агент передавал по скрытым каналам связи.
Во время обысков по месту жительства мужчины были изъяты средства связи, которые использовались для контактов с кураторами, переписка с инструкциями, оружие с патронами и взрывчатку.
Правоохранители сообщили фигуранту по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.
Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются следственные действия.