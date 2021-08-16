СБУ викрила військового пенсіонера, який шпигував на користь РФ

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) викрили агента російської воєнної розвідки у Херсонській області. Ним виявився місцевий житель, пенсіонер Збройних сил СРСР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією правоохоронців, зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбою країни-агресора з ідеологічних міркувань.
В результаті чого, за завданням російських кураторів, він:
Вказано, що отримані на виконання завдань російської спецслужби відомості агент передавав прихованими каналами зв’язку.
Під час обшуків за місцем мешкання чоловіка було вилучено засоби зв’язку, що використовувались для контактів з кураторами, листування з інструкціями, зброю з набоями та вибухівку.
Правоохоронці повідомили фігуранту за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.
Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії.