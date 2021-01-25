СБУ викрила керовану з Росії мережу інтернет-агітаторів

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність інтернет-агітаторів, які за завданням російських кураторів поширювали у соцмережах матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності країни. Вони діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Таким чином, у Дніпропетровській області оперативники спецслужби викрили чоловіка, який розповсюджував матеріали на підтримку анексії Криму та окупації ОРДЛО. За його місцем проживання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

У Херсонській області СБУ викрила на розповсюдженні деструктивного контенту мешканця міста Олешки. Він поширював в одній із заборонених соцмереж антиукраїнські матеріали, виправдовував російську збройну агресію проти України та закликав до відокремлення центральних, південних і східних областей з їх приєднанням до Росії.

Крім того, правоохоронці викрили агітатора у Закарпатській області, який створив низку акаунтів у соцмережах та закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від України.

У Полтавській області кіберфахівці викрили агітаторку, яка розміщувала публікації з пропагандою сепаратизму та закликами до змін меж території України. Вона брала активну участь у 20 спільнотах антиукраїнського спрямування, які охоплювали аудиторію понад 100 тисяч користувачів.

Зазначається, що дії зловмисників кваліфіковано за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Слідчі органів безпеки оголосили їм про підозру.

Нагадаємо, раніше у районі проведення операції Об`єднаних сил СБУ блокувала діяльність мережі сепаратистських інтернет-агітаторів.