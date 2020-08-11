СБУ разоблачила "Укрбуд" на миллионных схемах в Чернобыльской зоне

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей строительной корпорации "Укрбуд", которые в Чернобыльской зоне незаконно обогащались во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов. Они завышали рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению более 26 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в сделке задействованы ООО "БК "Укрбудмонтаж" и ЗАО "Укрэнергомонтаж", которые входят в состав "Укрбуд". В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГП "НАЭК "Энергоатом".

Речь идет о строительстве четырех ядерных объектов в Чернобыльской зоне. Общая сумма тендеров на строительство объектов составила 1,1 млрд гривен.

Также известно, что "Укрбудмонтаж" и "Укрэнергомонтаж" нарушали законодательство и выиграли торги неправомерно. Компании вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов.

Сейчас обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 млн гривен и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на три года. Материалы проверки Служба безопасности передала в Антимонопольный комитет.

Напомним, СБУ разоблачили коррупционную схему в Государственной налоговой службе, которая ежемесячно приносила убытки государству на более чем 2 млрд гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.