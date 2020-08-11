СБУ викрила "Укрбуд" на мільйонних схемах в Чорнобильській зоні

Служба безпеки України викрила керівників будівельної корпорації "Укрбуд", які у Чорнобильській зоні незаконно збагачувались під час тендерів на будівництво об'єктів зберігання і радіоактивних відходів. Вони завищували ринкову вартість на роботи та послуги, що призвело необґрунтованого виділення понад 26 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, в угоді задіяні ТОВ "БК "Укрбудмонтаж" і ЗАТ "Укренергомонтаж", які входять до складу "Укрбуд". Протягом 2017-2018 років ці компанії перемогли в ряді державних закупівель, оголошених ДСП "Чорнобильська АЕС" і ДП "НАЕК "Енергоатом".

Йдеться про будівництво чотирьох ядерних об`єктів у Чорнобильській зоні. Загальна сума тендерів на спорудження об’єктів становила 1,1 млрд гривень.

Також відомо, що "Укрбудмонтаж" і "Укренергомонтаж" порушували законодавство та виграли торги неправомірно. Компанії вступили у змову для маніпулювання цінами і усунення конкурентів.

Наразі обидві комерційні структури оштрафовані на 117 млн гривень і позбавлені права брати участь у державних закупівлях терміном на три роки. Матеріали перевірки Служба безпеки передала до Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, СБУ викрили корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 млрд гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 400 мільйонів гривень.