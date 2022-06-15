СБУ разоблачила украинскую фармкомпанию, которая финансировала боевиков в Донецке

Полученные средства террористы использовали для материально-технического обеспечения группировок, участвующих в полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны двое руководителей киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они осуществили "перерегистрацию" торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес.

В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой "ДНР".

Сейчас обоим организаторам схемы сообщено о подозрении.