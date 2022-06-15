СБУ викрила українську фармкомпанію, яка фінансувала бойовиків у Донецьку

Одержані кошти терористи використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили "перереєстрацію" торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес.

У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій "ДНР".

Наразі обом організаторам схеми повідомлено про підозру.