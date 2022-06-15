СБУ викрила українську фармкомпанію, яка фінансувала бойовиків у Донецьку

В Києві викрили фармкомпанію, яка створила мережу аптек на окупованій території Донецької області. Зароблені від їх діяльності кошти, компанія переводила до "бюджету" так званої "ДНР"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Одержані кошти терористи використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.
Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили "перереєстрацію" торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес.
У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій "ДНР".
Наразі обом організаторам схеми повідомлено про підозру.
Нагадаємо, окремі українські компанії мімікрують, щоб зберегти бізнес на території ворога.
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