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СБУ викрила українську фармкомпанію, яка фінансувала бойовиків у Донецьку

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Україна, Середа 15 червня 2022 17:28
СБУ викрила українську фармкомпанію, яка фінансувала бойовиків у Донецьку Фото: СБУ (secur.ser.ukraine)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Києві викрили фармкомпанію, яка створила мережу аптек на окупованій території Донецької області. Зароблені від їх діяльності кошти, компанія переводила до "бюджету" так званої "ДНР"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Одержані кошти терористи використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили "перереєстрацію" торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес.

У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій "ДНР".

Наразі обом організаторам схеми повідомлено про підозру.

Нагадаємо, окремі українські компанії мімікрують, щоб зберегти бізнес на території ворога.

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