СБУ разоблачила Telegram-канал, через который сбывали сотни килограммов наркотиков
Правоохранители разоблачили межрегиональную наркогруппировку, которая сбывала сотни килограммов амфетамина через владельцев Telegram-каналов. Злоумышленники ежемесячно "зарабатывали" почти 5 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что наркобизнес организовали четверо жителей Киева и Житомирской области.
Так, для изготовления психотропов мужчины устроили нарколабораторию в одном из поселков Житомирской области, а чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение вокруг помещения, они установили видеокамеры и датчики движения.
По оперативным данным, компоненты для изготовления амфетамина злоумышленники заказывали через Интернет и точки торговли химвеществами.
Во время обысков правоохранители обнаружили:
- почти 15 литров полуфабриката амфетамина и фенилнитропропена (прекурсор, необходимый для изготовления психотропных веществ);
- лабораторное оборудование для изготовления и фасовки амфетамина;
- систему видеонаблюдения и средства связи;
- черновые записи.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК для привлечения злоумышленников к ответственности.
Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)