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СБУ викрила Telegram-канал, через який збували сотні кілограмів наркотиків

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Житомирська область, П'ятниця 02 липня 2021 15:23
СБУ викрила Telegram-канал, через який збували сотні кілограмів наркотиків Фото: СБУ викрила Telegram-канал, через який збували сотні кілограмів наркотиків (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці викрили міжрегіональне наркоугруповання, яке збувало сотні кілограмів амфетаміну через власників Telegram-каналів. Зловмисники щомісяця "заробляли" майже 5 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що наркобізнес організували четверо мешканців Києва і Житомирської області.

Так, для виготовлення психотропів чоловіки облаштували нарколабораторію в одному із селищ Житомирської області, а щоб забезпечити цілодобовий нагляд навколо приміщення, вони встановили відеокамери і датчики руху.

За оперативними даними, компоненти для виготовлення амфетаміну зловмисники замовляли через Інтернет і точки торгівлі хімсполуками.

Під час обшуків правоохоронці виявили:

  • майже 15 літрів напівфабрикату амфетаміну та фенілнітропропілену (прекурсор, необхідний для виготовлення психотропних речовин);
  • лабораторне обладнання для виготовлення і фасування амфетаміну;
  • систему відеонагляду та засоби зв’язку;
  • чорнові записи.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ для притягнення зловмисників до відповідальності.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

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