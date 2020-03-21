СБУ разоблачила схему поставки военных комплектующих из Украины в РФ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Комплектующие предназначались для авиатехники оборонных предприятий в России

Служба безопасности Украины блокировала схему поставки из Украины комплектующих к военной авиатехнике в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, к схеме причастны более 20 участников. Для организации сделок злоумышленники задействовали фиктивные фирмы в Украине, странах ЕС и РФ.

"По реквизитам фиктивных украинских и российских коммерческих фирм дельцы закупали на предприятиях "Укроборонпрома" продукцию военного назначения. Для проведения этих сделок злоумышленники привлекали должностных лиц Минобороны Украины, которые отвечают за так называемую "военную приемку". Затем незаконно приобретенную военную продукцию они контрабандой переправляли в РФ вне пунктов таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали одного из участников группировки на территории Двуречанского района Харьковской области во время попытки незаконного перемещения комплектующих на территорию РФ.

"Из внедорожника злоумышленника правоохранители изъяли 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет", - говорится в сообщении.

Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)

Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам схемы по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Готовятся сообщения о подозрении другим участникам группы по статьям 263, 333, 201 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предупредила вывоз 80 тыс. респираторных масок в одну из стран Европейского союза. Автомобиль с контрабандой правоохранители остановили на пограничном пункте в Закарпатской области.

Также РБК-Украина писало, что россиянин, который служил в армии РФ, пытался устроиться на службу в Нацгвардию. При этом во время подачи документов в украинскую силовую структуру мужчина сознательно не предоставил информацию о наличии паспорта гражданина РФ.