СБУ викрила схему постачання військових комплектуючих з України в РФ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Комплектуючі призначалися для авіатехніки оборонних підприємств Росії

Служба безпеки України блокувала схему постачання з України комплектуючих до військової авіатехніки в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, до схеми причетні понад 20 учасників. Для організації операцій зловмисники використовували фіктивні фірми в Україні, країнах ЄС та РФ.

"За реквізитами фіктивних українських і російських комерційних фірм ділки закуповували на підприємствах "Укроборонпрому" продукцію військового призначення. Для проведення цих операцій зловмисники залучали посадових осіб Міноборони України, які відповідають за так звану військову прийомку". Потім незаконно придбану військову продукцію вони контрабандою переправляли в РФ поза пунктами митного контролю", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали одного з учасників угруповання на території Дворічанського району Харківської області під час спроби незаконного переміщення комплектуючих на територію РФ.

"З позашляховика зловмисника правоохоронці вилучили 11 електромагнітних пристроїв, які використовуються для комплектування російської авіаційної техніки, а також 64 інфрачервоних патрона, призначених для захисту російських літаків від керованих ракет", - йдеться в повідомленні.

Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)

Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам схеми по ч. ст 2. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Готуються повідомлення про підозру іншим учасникам групи за статтями 263, 333, 201 КК України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України попередила вивезення 80 тис. респіраторних масок в одну з країн Європейського союзу. Автомобіль з контрабандою правоохоронці зупинили на прикордонному пункті в Закарпатській області.

Також РБК-Україна писало, що росіянин, який служив у армії РФ, намагався влаштуватися на службу в Нацгвардію. При цьому під час подачі документів в українську силову структуру чоловік свідомо не надав інформацію про наявність паспорта громадянина РФ.