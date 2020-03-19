ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россиянин пытался устроиться на службу в Нацгвардию

Новости » Происшествия     19.03.2020 - 17:41
Россиянин пытался устроиться на службу в Нацгвардию
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Россиянин проходил срочную службу в армии РФ

Правоохранители разоблачили гражданина Российской Федерации, который пытался устроиться на военную службу в Национальную гвардию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники установили, что уроженец Славутича, после получения среднего образования в России и прохождения срочной военной службы в российских Вооруженных силах, в составе которых принимал участие в боевых действиях на Кавказе, вернулся в Украину и пытался устроиться в Нацгвардию.

"В январе 2020 года он обратился в Нацгвардию с намерением заключить контракт о прохождении военной службы в одном из ее спецподразделений, который систематически выполняет задачи в районе проведения операции Объединенных сил. При этом во время подачи документов в украинскую силовую структуру мужчина сознательно не предоставил информацию о наличии паспорта гражданина РФ", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что правоохранители также обнаружили личные контакты "кандидата" на военную службу с представителями правоохранительных органов РФ, в частности на временно оккупированной территории.

"Сейчас проверяется информация относительно причастности российского гражданина к сети военной разведки РФ", - добавили в службе.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ фиксирует попытки вербовки граждан Украины со стороны представителей контролируемых Россией террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Один из случаев вербовки был зафиксирован в оккупированной Макеевке.

В Украине разоблачили 6 человек, распространявших фейки о коронавирусе Россию обвинили в разжигании коронавирусной паники в Украине и ЕС
Новости Украины Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияНацгвардия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь