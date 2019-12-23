СБУ разоблачила схему незаконного получения паспортов страны ЕС в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила организаторов схемы незаконного получения гражданства одной из стран Евросоюза на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, группировка, в которую входили несколько человек из западной Украины, наладила схему незаконной легализации иностранцев на территории ЕС.

"Для своих клиентов дельцы подделали документы, в частности свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы. Стоимость услуг по подготовке "пакета" составляла от 2 до 5 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Организаторы схемы также привлекли к своей деятельности чиновника зарубежного консульского учреждения.

"Оперативники украинской контрразведки установили более 2 тысяч человек, преимущественно граждане РФ и стран СНГ, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов европейской страны", - резюмируется.

Напомним, ранее сообщалось, что по материалам СБУ главаря диверсионной группы "ЛНР", который по заданию российских спецслужб готовил теракты против украинских политиков и активистов, приговорили к 9 годам тюрьмы.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве разоблачили казино, которые действовали при пособничестве правоохранителей.