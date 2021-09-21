UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В аэропорту "Борисполь" разоблачили схему контрабанды, которую крышевали чиновники

Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ пресекла коррупционную схему и контрабанду, которые были организованы на таможенном посту аэропорта "Борисполь". Организаторами сделки оказались чиновники, которые отвечают критериям "реформированной таможни".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленники обложили "данью" бизнесменов за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые завозили в Украину. В случае отказа, предпринимателям угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления", - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что контрабанду злоумышленники регистрировали как личные вещи пассажиров авиарейсов.

"Это так называемая "схема НСБ" - несопровождаемый багаж", - отмечает пресс-служба.

Сотрудники СБУ задержали одного из таможенников во время получения взятки, размер которой зависел от количества товаров и стоимости. Также правоохранители задокументировали противоправные действия и других лиц, которые причастны к схеме.

Санкционированные обыски проводятся.

Фото: СБУ разоблачила схему контрабанды в аэропорту "Борисполь" (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украиныаеропорт