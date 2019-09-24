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СБУ викрила керівника держпідприємства на корупційних схемах в 700 тис. гривень

Новини » Надзвичайні події    24.09.2019 - 10:34
СБУ викрила керівника держпідприємства на корупційних схемах в 700 тис. гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Він закуповував для заводу обладнання за завищеними цінами

Співробітники Служби безпеки України затримали керівника державного підприємства "Завод порошкової металургії" через зловживання службовим становищем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що будучи директором держпідприємства, зловмисник неодноразово купував для заводу непридатне для експлуатації обладнання за завищеними цінами.

"За висновком експертизи, своїми діями посадовець завдав збитків на 700 тис. гривень підприємству, яке, зокрема, надає послуги військово-промисловому комплексу України", - йдеться в повідомленні.

Зараз колишньому директору держпідприємства повідомили про підозру, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обсягом більше одного мільярда гривень на рік. Клієнти зверталися з метою виводу коштів за кордон і податкової оптимізації. Серед замовників були бізнесмени Київської області та ряд державних підприємств.

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила посадовців МВС на угодах із заставною нерухомістю. Зловмисники використовували підроблене рішення одного з судів міста Дніпро для зняття податкової застави та подальшої реалізації майна, арештованого податковим органом.

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