В Черкасской области СБУ блокировала распространение сепаратистских брошюр

Правоохранители обнаружили более 200 экземпляров сепаратистских брошюр

В Смеле (Черкасская обл.) правоохранители разоблачили местную жительницу на распространении сепаратистских материалов. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры "Русская весна", информацию она подбирала в сети Интернет на антиукраинских ресурсах. Потом она распространяла распечатанные на принтере "агитки" среди пророссийски настроенных жителей города", - говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска по месту проживания злоумышленницы правоохранители обнаружили более 200 экземпляров сепаратистских брошюр.

Фото: сепаратистские материалы (ssu.gov.ua)

В настоящее время открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Напомним, 29 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили жительницу Одессы, которая через российские соцсети распространяла антиукраинские материалы.