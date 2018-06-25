СБУ викрила проросійських адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах

Група адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах діяла за вказівкою спецслужб РФ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили групу адміністраторів антиукраїнських спільнот в соціальних мережах. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, у червні співробітники СБУ викрили групу адміністраторів антиукраїнських спільнот в соціальних мережах, що діяли за вказівкою спецслужб Росії.

Повідомляється, Службою безпеки під час реалізації комплексу заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки фіксується активізація протиправної діяльності з боку російських спецслужб через використання соціальних мереж в інтернеті на шкоду державній безпеці нашої країни.

У свою чергу фахівці спецслужби відзначають, що загострення цієї тенденції спостерігається напередодні державних свят в Україні.

Згідно з даними СБУ, в червні 2018 року виявлена, локалізована і припинена протиправна діяльність групи з п'яти громадян України, серед яких двоє мешканців Києва, а також жителі Одеси, Запоріжжя і Маріуполя, які були адміністраторами антиукраїнських спільнот в соціальних мережах "ВКонтакте" і "Однокласники".

Зловмисники, діючи за вказівкою спецслужб РФ і отримуючи від них винагороду, поширювали спеціально підготовлені матеріали, які містять заклики до зміни меж території України антиконституційним способом, а також підтримували терористичну діяльність незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР".

В рамках відкритих кримінальних проваджень правоохоронці провели невідкладні процесуальні дії, в результаті яких виявили комп'ютери і мобільні телефони, які використовувалися для поширення антиукраїнського контенту.

Відзначимо, що всього з початку 2018 року СБУ стосовно власників та адміністраторів спільнот в соціально орієнтованих ресурсах мережі інтернет "ВКонтакте" і "Однокласники", які поширювали заклики до повалення конституційного ладу і державної влади в країні, зареєстровано 24 кримінальних проваджень.

Крім того, 15 особам оголошено про підозру у скоєнні злочинів, винесено шість обвинувальних вироків суду за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 109 ("Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"), ст. 110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"), ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в кінці травня в Смілі (Черкаська обл.) правоохоронці викрили місцеву жительку на поширення сепаратистських матеріалів.