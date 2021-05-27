СБУ разоблачила "продажу" должности руководителя госучреждения в Полтавской области

Служба безопасности Украины в Полтавской области разоблачила "торговлю" должностями. Организатор обещал за 200 тысяч долларов решить "на самом высоком уровне" вопрос назначения на госдолжность.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ .

Так, злоумышленники, среди которых оказались бывшие правоохранители, "предлагали" кандидату на должность руководителя Северо-Восточного межрегионального главного управления Государственной инспекции градостроительства. На самом деле у них не было никакой возможности влиять на назначение.

Правоохранители задержали согласно одного из участников группы во время получения аванса в 20 тысяч долларов

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по местам проживания злоумышленников. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, содеянное в особо крупных размерах.