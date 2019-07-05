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СБУ разоблачила одного из вице-премьеров в хищении средств

Новости » Общество    05.07.2019 - 19:17
СБУ разоблачила одного из вице-премьеров в хищении средств
Иллюстративное фото (Униан)

СБУ выявила механизм хищения средств, организованный одним из вице-премьеров

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Facebook.

Как сообщается, в ходе досудебного следствия, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что чиновник Кабинета министров лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц.

"Они, злоупотребляя своим служебным положением, действовали по сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьеру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - говорится в сообщении. 

Злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформлены на предприятиях.

Сотрудники СБУ провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве.

"Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использования техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров", - говоритсяя в сообщении. 

Сейчас продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к созданию и реализации противоправного механизма.

Отметим, Служба безопасности в релизе не указывает имя вице-премьера. На сегодня из действующих чиновников под описание СБУ, предположительно, подходит Владимир Кистион, который с 2008 по 2014 годы работал заместителем городского головы Винницы, до этого семь лет возглавлял "Винницаоблводоканал", а до 2001 года также занимал руководящие должности на одном из коммунальных предприятий области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ разоблачили организованную группировку в финансировании террористической организации "ДНР". Участники группировки совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории. Они платили налоги так называемым фискальным органам "ДНР", открыв для этого счета в фейковом "Центральном Республиканском банке ДНР".

Кроме того, в прошлом году сообщалось, что СБУ подозревала сеть АЗС "ОККО" в финансировании "ДНР" и оккупационной власти Крыма. Однако, дело впоследствии было закрыто "в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения".

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