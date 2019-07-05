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СБУ викрила одного з віце-прем'єрів в розкраданні коштів

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 19:17
СБУ викрила одного з віце-прем'єрів в розкраданні коштів
Ілюстративне фото (Уніан)

СБУ викрила механізм розкрадання коштів, організований одним з віце-прем'єрів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили механізм привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організований одним з віце-прем'єр-міністрів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СБУ в Facebook.

Як повідомляється, в ході досудового слідства, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що чиновник Кабінету міністрів лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб.

"Вони, зловживаючи своїм службовим становищем, діяли за змовою з приватними підприємцями, які також підконтрольні віце-прем'єру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники вносили до актів виконаних робіт неправдиві дані про вартість робіт і послуг, цін на матеріали та заробітної плати працівників, фіктивно оформлені на підприємствах.

Співробітники СБУ провели санкціоновані слідчі дії в офісних приміщеннях комунальних підприємств і комерційних структур, задіяних у протиправній схемі, розташованих у Вінниці, Києві та Полтаві.

"Під час обшуків правоохоронці виявили документацію і комп'ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують факти оформлення фіктивних накладних на придбані матеріали через комерційні структури, завищення кількості робітників, які нібито працювали на об'єктах реконструкції у Вінниці, використання техніки і працівників комунальних підприємств без укладення відповідних договорів", - говоритсяя в повідомленні.

Зараз триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до створення та реалізації протиправного механізму.

Зазначимо, Служба безпеки у релізі не вказує ім'я віце-прем'єра. На сьогодні з діючих чиновників під опис СБУ, імовірно, підходить Володимир Кістіон, який з 2008 по 2014 роки працював заступником міського голови Вінниці, до цього сім років очолював "Вінницяоблводоканал", а до 2001 року також обіймав керівні посади на одному з комунальних підприємств області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ викрили організовану групу у фінансуванні терористичної організації "ДНР". Учасники угруповання скоїли подвійну реєстрацію підконтрольних підприємств у державних органах України і на тимчасово окупованій території. Вони платили податки так званим фіскальним органам "ДНР", відкривши для цього рахунку в фейковом "Центральному Республіканському банку ДНР".

Крім того, в минулому році повідомлялося, що СБУ підозрювала мережу АЗС "ОККО" у фінансуванні "ДНР" і окупаційної влади Криму. Однак, справа згодом було закрито "у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення".

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