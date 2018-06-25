СБУ разоблачила очередную попытку вербовки террористами "ЛНР"

Боевики после двух месяцев пыток, заставили украинца написать записку о сотрудничестве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили очередную попытку вербовки террористами "ЛНВ". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили очередную попытку вербовки гражданина Украины так называемыми спецслужбами террористической организации "ЛНР"", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в конце марта 2018 года боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Киева на КПВВ "Станица Луганская" во время попытки попасть на временно оккупированную территорию по личных делах.

"Злоумышленники обвинили мужчину в подрыве памятника в центре Луганска и в связях с мифической "украинской ДРГ". Для получения "признаний" террористы жестоко избивали заключенного, пытали электротоком, вводили инъекции с неизвестным веществом, подвергли "проверке" на полиграфе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через два месяца пыток в подвалах так называемого "МГБ" боевики заставили украинского пленника написать расписку о готовности сотрудничать с представителями террористической организации и отвезли к линии разграничения.

После прибытия на контролируемую украинской властью территорию бывший заложник сразу попал в поле зрения сотрудников СБУ. Мужчина добровольно дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных террористами задач, и заверил правоохранителей об отсутствии намерений выполнять преступные указания боевиков.

"Служба безопасности Украины отмечает, что подобные случаи не единичны. Чтобы склонить граждан Украины к государственной измене, пророссийские боевики прибегают к шантажу и пыткам", - сообщает СБУ.

В то же время, согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

От уголовной ответственности освобождаются граждане Украины, которые не совершили никаких преступных действий и добровольно сообщили украинских правоохранителей о попытке вербовки вражескими спецслужбами.

Напомним, 4 мая 2018 года сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки украинки спецслужбами Российской Федерации.