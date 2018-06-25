СБУ викрила чергову спробу вербування терористами "ЛНР"

Бойовики після двох місяців катувань, змусили українця написати записку про співпрацю

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили чергову спробу вербування терористами "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили чергову спробу вербування громадянина України так званими спецслужбами терористичної організації "ЛНР"", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що наприкінці березня 2018 року бойовики незаконних збройних формувань затримали мешканця Києва на КПВВ "Станиця Луганська" під час спроби потрапити на тимчасово окуповану територію в особистих справах.

"Зловмисники звинуватили чоловіка у підриві пам’ятника у середмісті Луганська та у зв’язках з міфічною "українською ДРГ". Для отримання необхідних "зізнань" терористи жорстоко били в’язня, катували електрострумом, вводили ін'єкції з невідомою речовиною, піддали "перевірці" на поліграфі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через два місяці тортур у підвалах так званого "МГБ" бойовики змусили українського бранця написати розписку про готовність співпрацювати з представниками терористичної організації та відвезли до лінії розмежування.

Після прибуття на контрольовану українською владою територію колишній заручник відразу потрапив у поле зору співробітників СБУ. Чоловік добровільно надав свідчення щодо обставини його вербування і поставлених терористами завдань, та запевнив правоохоронців про відсутність намірів виконувати злочинні вказівки бойовиків.

"Служба безпеки України наголошує, що подібні випадки є непоодинокими. Щоб схилити громадян України до державної зради, проросійські бойовики вдаються до шантажу і тортур", - повідомляє СБУ.

Водночас, відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років.

Від кримінальної відповідальності звільняються громадяни України, які не вчинили жодних злочинних дій та добровільно повідомили українських правоохоронців про спробу вербування ворожими спецслужбами.

Нагадаємо, 4 травня 2018 року повідомлялось, що співробітники Служби безпеки України викрили спробу вербування українки спецслужбами Російської Федерації.

