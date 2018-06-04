СБУ разоблачила очередную попытку вербовки террористами "ЛНР" гражданина Украины

По данным СБУ, мужчину заставляли сотрудничать с псевдореспубликой

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли попытку вербовки жителя Луганской области так называемыми спецслужбами террористической организации "ЛНР". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как установили правоохранители, в конце августа 2017 года боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Станично-Луганского района при попытке попасть на временно оккупированную территорию по личным делам.

"Злоумышленники обвинили мужчину в якобы подрыве одного из памятников в центре Луганска. Для получения нужных показаний террористы жестоко пытали украинского пленника. В начале мая 2018 года после многочисленных пыток парень написал расписку о готовности сотрудничать с представителями террористической организации, после чего его отвезли к линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецслужбы "встретили" мужчину, когда тот прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

Житель Луганщины предоставил сотрудникам СБУ показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач, ни одно из которых не успел и не планировал выполнять.

Напомним, в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области в лесу в районе пасеки полиция обнаружила большое количество артснарядов, осветительных мин, гранат, патронов и дымовых шашек.