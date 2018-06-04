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Інтерв'ю

СБУ викрила чергову спробу вербування терористами "ЛНР" громадянина України

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 12:11
Фото: боевик "ЛНР" (dnr-news.com)
Фото: боевик "ЛНР" (dnr-news.com)

За даними СБУ, чоловіка змушували співпрацювати з псевдореспублікою

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили спробу вербування мешканця Луганської області так званими спецслужбами терористичної організації "ЛНР". Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як встановили правоохоронці, наприкінці серпня 2017 року бойовики незаконних збройних формувань затримали мешканця Станично-Луганського району під час спроби потрапити на тимчасово окуповану територію у власних справах.

"Зловмисники звинуватили чоловіка у нібито підриві одного з пам’ятників у центрі Луганська. Для отримання потрібних показів терористи жорстоко катували українського бранця. На початку травня 2018 року після численних тортур хлопець написав розписку про готовність співпрацювати з представниками терористичної організації, після чого його  відвезли до лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спецслужби "зустріли" чоловіка, коли той прибув на підконтрольну українській владі територію.

Житель Луганщини надав співробітникам СБУ свідчення стосовно обставин його вербування та поставлених перед ним завдань, жодне з яких він не встиг та не планував виконувати.

Нагадаємо, у селищі Роздольне Старобільського району Луганської області у лісі в районі пасіки поліція виявила велику кількість артснарядів, освітлювальних мін, гранат, патронів та димових шашок.

 

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Теги публікації: Луганськ, Служба безпеки України, Донбас, ЛНР, вербовка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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