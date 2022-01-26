СБУ разоблачила новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО

Так, среди изъятого - реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.

"По данным следствия, в феврале прошлого года из-за применения боевиками запрещенного оружия погиб житель поселка Хутор Свободный Северодонецкого района Луганской области. Он взорвался на противопехотном осколочном мини натяжном действии ПОМ-2 на территории собственного двора", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ также стали известны факты использования боевиками современного российского оружия. В Луганской области обнаружили элементы реактивной гранаты "Занос", производства РФ.

Фото: из РФ в ОРДЛО боевикам передают оружие (ssu.gov.ua)

Продолжается расследование по установлению и документированию новых фактов противоправной деятельности.