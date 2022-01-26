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СБУ разоблачила новые факты поставки российского оружия в ОРДЛО

Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники СБУ установлены новые факты поставки боевикам ОРДЛО оружия и боеприпасов из России. Среди них были и запрещенные мины, от которых гибнут местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, среди изъятого - реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.

"По данным следствия, в феврале прошлого года из-за применения боевиками запрещенного оружия погиб житель поселка Хутор Свободный Северодонецкого района Луганской области. Он взорвался на противопехотном осколочном мини натяжном действии ПОМ-2 на территории собственного двора", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ также стали известны факты использования боевиками современного российского оружия. В Луганской области обнаружили элементы реактивной гранаты "Занос", производства РФ.

Фото: из РФ в ОРДЛО боевикам передают оружие (ssu.gov.ua)

Продолжается расследование по установлению и документированию новых фактов противоправной деятельности.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставки оружия оккупационным властям Донбасса зависят от выполнения Украиной минских соглашений. В частности, по особому статусу Донбасса.

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