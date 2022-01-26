СБУ викрила нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО

Так, серед вилученого - реактивні вогнемети "Джміль", вибуховий комплекс "Полювання" та протипіхотні міни, заборонені Оттавською конвенцією 1997 року.

"За даними слідства, у лютому минулого року через застосування бойовиками забороненої зброї загинув мешканець селища Хутор Вільний Сєвєродонецького району Луганської області. Він вибухнув на протипіхотній уламковій міні натяжній дії ПОМ-2 на території власного двору", - йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ також стали відомими фактами використання бойовиками сучасної російської зброї. У Луганській області виявили елементи реактивної гранати "Занос", виробництва РФ.

Фото: з РФ в ОРДЛО бойовикам передають зброю (ssu.gov.ua)

Продовжується розслідування щодо встановлення та документування нових фактів протиправної діяльності.