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СБУ разоблачила нелегальную схему экспорта зерна

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 13:19
СБУ разоблачила нелегальную схему экспорта зерна
Фото: нелегальный элеватор (facebook.com/SecurSerUkraine)

Из-за нелегальной схемы Украине не получила 20 млн гривен налогов

Служба безопасности Украины разоблачила нелегальную схему экспорта зерна с уклонением от уплаты налогов в размере 20 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что в Днепропетровской области разоблачили незаконную схему по скупке и экспорту зерна. По данным следствия, коммерсанты без разрешительной документации построили вблизи речного порта элеватор, который принимал в месяц до 5000 тонн продукции. Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 млн гривен, в результате чего государство не получило не менее 20 млн гривен налогов.

"Участники группы принимали от местных фермеров зерно за наличные, без оформления документов и соответственно без уплаты налогов. К тому же хранение культур осуществляли с нарушением санитарных норм. На зерновые оформляли фиктивную документацию, а грузы переправляли на речных баржах в морские портов для продажи зерна за границу", - говорится в сообщении.

Элеватор был оформлен на фиктивные компании, его деятельность не отражалась в отчетах. Имущественный комплекс элеватора и товар изъяты.

Фото: нелегальный элеватор (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге заблокировали нелегальный нефтеперерабатывающий завод. Продукцию этого завода продавали на пяти местных АЗС.

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