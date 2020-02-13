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СБУ викрила протиправну схему експорту зерна

Новини » Надзвичайні події     13.02.2020 - 13:19
СБУ викрила протиправну схему експорту зерна
Фото: нелегальний елеватор (facebook.com/SecurSerUkraine)

Через нелегальну схему Україні не отримала 20 млн гривень податків

Служба безпеки України викрила незаконну схему експорту зерна з ухиленням від сплати податків у розмірі 20 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що в Дніпропетровській області викрили незаконну схему скуповування та експорту зерна. За даними слідства, комерсанти без дозвільної документації побудували поблизу річкового порту елеватор, який приймав на місяць до 5000 тонн продукції. Нелегальний обіг елеватора склав майже 90 млн гривень, в результаті чого держава не отримала не менше 20 млн гривень податків.

"Учасники групи приймали від місцевих фермерів зерно за готівку без оформлення документів і відповідно без сплати податків. До того ж зберігання культур здійснювали з порушенням санітарних норм. На зернові оформляли фіктивну документацію, а вантажі переправляли на річкових баржах у морські порти для продажу зерна за кордон", - йдеться в повідомленні.

Елеватор був оформлений на фіктивні компанії, його діяльність не відображалася в звітах. Майновий комплекс елеватора і товар вилучено.

Фото: нелегальний елеватор (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кривому Розі заблокували нелегальний нафтопереробний завод. Продукцію цього заводу продавали на п'яти місцевих АЗС.

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