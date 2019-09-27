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СБУ задержала банду элитных автоугонщиков

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 14:20
СБУ задержала банду элитных автоугонщиков
Фото: похищенное авто (ssu.gov.ua)

Проверяется причастность полиции в Киевской области к крышевания бизнеса

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили межрегиональную преступную банду, которая специализировалась на похищении элитных автомобилей по всей территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации правоохранителей, злоумышленники, используя специальные технические средства, похищали автомобили, после чего требовали от потерпевших за возврат машин 20-30% их рыночной стоимости.

Если же собственники отказывались платить, машины реализовывали по запчастям.

"Всего было задокументировано, как минимум, 17 случаев похищения злоумышленниками элитных автомобилей на общую сумму около 400 тыс долларов", - говорится в сообщении.

Сейчас 13 членам банды уже сообщили о подозрении.

Кроме того, проверяется причастность к преступной схемы сотрудников управления Нацполиции в Киевской области, которые могли крышевать незаконный бизнес.

Фото: изъятые доказательства (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила межрегиональную банду, которая контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах.

Как сообщало РБК-Украина, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств онкобольных. Участники группировки предлагали гражданам предоставление денежных заемов через специально созданные вебплатформи.

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