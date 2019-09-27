СБУ затримала банду елітних автовикрадачів

Фото: викрадене авто (ssu.gov.ua)

Перевіряється причетність поліції Київської області щодо кришування банди

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили міжрегіональну злочинну банду, яка спеціалізувалася на викраденні елітних автомобілів по всій території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За інформацією правоохоронців, зловмисники, використовуючи спеціальні технічні засоби, викрадали автомобілі, після чого вимагали від потерпілих за повернення машин 20−30% їх ринкової вартості.

Якщо ж власники відмовлялися платити, машини реалізовували по запчастинах.

"Всього було задокументовано, як мінімум, 17 випадків викрадення зловмисниками елітних автомобілів на загальну суму близько 400 тис доларів", - йдеться у повідомленні.

Наразі 13 членам банди вже повідомили про підозру.

Крім того, перевіряється причетність до злочинної схеми співробітників управління Нацполіціі у Київській області, які могли кришувати незаконний бізнес.

Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила міжрегіональну банду, яка контролювала багатомільйонний грошовий обіг, одержаний від незаконної діяльності в різних регіонах.

Як повідомляло РБК-Україна, співробітники СБУ викрили у Києві масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих. Учасники угрупування пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені вебплатформи.